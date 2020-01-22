Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de patlama
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
Son dakika haberi… İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu.
İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı binanın 2 katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri dairede meydana gelen patlamada yaralan bir kişi hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekipleri ve İGDAŞ ekipleri de patlamanın meydana geldiği dairede incelemelerde bulundu.
Polis patlamanın nedenine ilişkin incelemeleri başlattı.
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