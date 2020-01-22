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Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de patlama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
İSTANBUL'DA PATLAMA

Son dakika haberi… 'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Patlama sonucu bir kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu.

'de 4 katlı binanın 2 katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, ambulans, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri dairede meydana gelen patlamada yaralan bir kişi hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekipleri ve İGDAŞ ekipleri de patlamanın meydana geldiği dairede incelemelerde bulundu.

Polis patlamanın nedenine ilişkin incelemeleri başlattı.

Son dakika: İstanbul Büyükçekmece'de patlama! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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