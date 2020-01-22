Manisa'da art arda depremler

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde peş peşe deprem meydana geldi. Saat 16.18'de 3,2, 16.49 sıralarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. 17.46’da ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 14 kilometre derinliğinde oluştu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.46'da Yunusemre ilçesinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 14 kilometre derinliğinde oluştu.

DEPREMDE CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Deprem, hem İzmir'de hem de Manisa'da kısa süreli paniğe yol açtı. Manisa'da yine saat 16.18 ve 16.49'da da 3.0 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.