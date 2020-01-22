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Ordu'da grip teşhisi konulan Yener Demir hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
GRİP TEDAVİSİ GÖRÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ

38 yaşındaki , yaşadığı 'da grip olduğu için hastaneye gitmişti. Grip teşhisi konulan Demir, tedavi gördüğü hastanede .

'da Gürgentepe ilçesi esnafından (38), grip teşhisiyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gürgentepe'de esnaflık yapan Yener Demir, rahatsızlanınca kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Grip teşhisiyle tedaviye alınan Demir, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ordu'da grip teşhisi konulan Yener Demir hayatını kaybetti ORDU'DA GRİP TEŞHİSİ KONULAN YENER DEMİR HAYATINI KAYBETTİ

Yener Demir'in cenazesi, ilçede öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Demir'in kesin ölüm nedeninin, Ankara'ya gönderilen tahlil sonuçlarıyla ortaya çıkacağı belirtildi.

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