Hayvan hakları yasası değişiyor

Hayvan hakları yasa teklifi için geri sayım başladı. AK Parti, düzenlemeyi gelecek ay Meclis'e sunacak. Hayvan Haklarını Koruma Kanunu ile "hayvan polisi" uygulamasına da geçilecek. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Araştırma Merkezi Başkanı Avukat Deniz Tavşancıl A Haber’ e anlattı.

İşkence yapana hapis cezası gelecek, evcil hayvanını terk edenlere yüklü para cezası kesilecek, hayvan polisi uygulaması olacak. Hayvan hakları yasasına zemin hazırlayan komisyon raporu Meclis Genel Kurulunda okundu, 5 siyasi parti uzlaşma sağladı. Şimdi sıra teklifte.

"BU AYRIM ARTIK ORTADAN KALKACAK"

Hazırlanan raporun maddelerinin önemine değinen Avukat Deniz Tavşancıl; "Yasanın içeriği, "Hayvan türünü yok edecek, hayvana tecavüz, şiddet ve zalimce eylemler Türk Ceza Kanunu kapsamında en az iki yıl, bir ay hapis cezası ile cezalandırılmalı ve bu cezalarda paraya çevrilmemesi ve kesinlikle de ertelenmemesi yönünde de hükümler doğrultusunda uygulanmalıdır. " şeklindedir. Aynı zamanda hayvanları koruma kanununu, hayvan hakları kanununu olarak değiştirme planlar arasında. En önemlisi hayvanı eşya statüsünden çıkarıp, hayvanların duygulu varlık olduklarının kabulü gündeme gelecek ve tak ettikleri gibi can muamelesi görecekler. Hayvanların başına bir şiddet eylemi geldiğinde cezalandırma aşamasında sahipli sahipsiz hayvan ayrımı vardı, bu noktada bu ayrım artık ortadan kalkacak." şeklinde konuştu.

Hayvanlara şiddetin sadece kanunlarla değil zihniyet değişikliğinin olması gerektiğini vurgulayan Tavşancıl; "Bu anlamlarda okullarda da eğitim başlayacak, bunun birkaç bacağı olduğunu düşünüyorum. İçişleri Bakanlığı nezdinde muhakkak emniyet teşkilatının eğitilmesi ve eğer yasa yürürlüğe girerse bir hayvan kolluğu kurulması gündemde. Adalet Bakanlığı nezdinde hakimler ve avcılara hayvana yapılan şiddetin aslında insana yapılacak olan şiddetin ilk basamağı olduğu konusunda adli tıp profesörleri seminerler verilebilir. Aynı zamanda diyanet işlerinin de hassasiyeti lazım. Camilerde onların bizlere emanet olduğunun da anlatılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.