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Sultanbeyli'de cemevine yapılan alçak provokasyonla ilgili yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2020
CEMEVİNE YAPILAN ALÇAK PROVOKASYONLA İLGİLİ YENİ GELİŞME

Sultanbeyli'de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu belirtildi.

Sultanbeyli'de Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı yapılmıştı. Cemevinin camları kırılarak içeri girildiği, yerlere provokasyon amaçlı yazı yazılıp bağış kutusunda bulunan 300 TL çalınmıştı. Sabah saatlerinde cemevine gelen görevlilerin durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Olayla ilgili Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça, olayın her boyutuyla soruşturulduğu kaydedildi.

Sultanbeyli'de çirkin provokasyon! Cemevine 'Bitmedi' yazıldı SULTANBEYLİ'DE ÇİRKİN PROVOKASYON! CEMEVİNE 'BİTMEDİ' YAZILDI

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