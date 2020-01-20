İzmir’de yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
İzmir'in Dikili ilçesinde, kaportacılık yapan Murat S., bir süre önce kendisine boşanma davası açan karısı Leyla S.'yi konuşmak için buluştuğu parkta tabancayla yaralamıştı. Hastanede tedavisi süren Leyla S.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken yaşanan dehşetle ilgili detaylar ortaya çıktı.
Dikili Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Murat S., biri süre önce aralarında geçimsizlik bulunduğu için ayrıldığı, kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, 2 çocuk annesi Leyla S. ile konuşmak için Şehit Sami Akbulut Caddesi 75. Yıl Parkı'nda, dün saat 15.00 sıralarında buluştu.
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