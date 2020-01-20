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Bangladeş'ten Başkan Erdoğan'a duygulandıran sürpriz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2020
BANGLADEŞ'TEN BAŞKAN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ

Dünyanın her noktasındaki mazlumları savunmasıyla bilinen Başkan Erdoğan, için de elini taşın altına koymuştu. Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri koyuldu.

'teki Türk Sahra Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri koyuldu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, AFAD ve Sağlık Bakanlığınca Bangladeş'te açılan Türk Sahra Hastanesi'nde bugün doğan üçüz bebeklerin Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bebeklerimize uzun, sağlıklı yıllar dileriz. Sahra Hastanemizde bugüne kadar 150'nin üzerinde bebek hayata gözlerini açtı." ifadeleri kullanıldı.

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