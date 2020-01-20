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İstanbul Silivri'de kar yağışı başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
İSTANBUL SİLİVRİ'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

'un ilçesinde kar yağışı başladı. Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı yolları beyaza bürürken, ilçede güzel görüntüler oluşturdu.

'un ilçesinde kar yağışı başladı.

Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kar yağışı yolları beyaza bürürken, ilçede güzel görüntüler oluşturdu.

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