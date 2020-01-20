Meteoroloji uyardı! İstanbul'a perşembe ve cuma günü kar geliyor! 20 Ocak bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği aktarıldı. İstanbul'da ise heyecanla beklenen kar yağışı nihayet geliyor. Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için gün verdi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 20 Ocak hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu verilerine göre, yağışların; Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı için tarih verildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 20 Ocak hava durumu uyarıları...

İSTANBUL'A KAR UYARISI

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde bugün kuvvetli rüzgarın etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı azalacak. Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre, perşembe ve cuma günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, güneydoğusu ile Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı