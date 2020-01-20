20 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.01.2020

Son dakika: İstanbul'a kar geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Silivri'de kar etkisini gösterdi...

Son dakika haberine göre; Meteoroloji, ,Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın düşeceğini ve perşembeden sonra da kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ancak İstanbul’a kar erken geldi. Silivri'de gece saatlerinden itibaren kar etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yollar beyaza bürünürken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul'a kar geliyor!
İstanbul'a kar geliyor!
AVM'de korkutan yangın!
AVM'de korkutan yangın!
Bursa'da silahlar konuştu!
Bursa'da silahlar konuştu!
Abdulkerim Çevik toprağa verildi
Abdulkerim Çevik toprağa verildi
Tartıştığı damadını öldüren kayınpeder tutuklandı
Tartıştığı damadını öldüren kayınpeder tutuklandı
Tramvay yayaya çarptı
Tramvay yayaya çarptı
Kar nedeniyle yaklaşık 100 araç mahsur kaldı
Kar nedeniyle yaklaşık 100 araç mahsur kaldı
Antalya’da kan donduran olay!
Antalya’da kan donduran olay!
Yüksek ateşte ne yapmalı? Uzman isim yanıtladı
Yüksek ateşte ne yapmalı? Uzman isim yanıtladı
Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Yaralılar var
Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Yaralılar var
Diyarbakır anneleri HDP'lilere tepki gösterdi!
Diyarbakır anneleri HDP'lilere tepki gösterdi!
İlk trafik cezasını 75 yaşında yedi
İlk trafik cezasını 75 yaşında yedi
Daha Fazla Video Göster