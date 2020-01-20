Konyaspor Guilherme Haubert Sitya'yı kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
Son dakika haberi... Süper Lig'in güçlü ekiplerin Konyaspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Anadolu ekibi sol bek transferi için daha önce prensip anlaşmasına vardığı Guilherme Haubert Sitya'yı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da transfer harekatı devam ediyor... Yeşil beyazlılar, Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Guilherme ile resmen anlaşmaya vardı!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da transfer harekatı devam ediyor... Yeşil beyazlılar, Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Guilherme ile resmen anlaşmaya vardı.
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