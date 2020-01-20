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Konyaspor Guilherme Haubert Sitya'yı kadrosuna kattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
TRANSFERDE BOMBA PATLADI! GUİLHERME'Yİ KADROSUNA KATTI

Son dakika haberi... 'in güçlü ekiplerin Konyaspor, çalışmalarını hızla sürdürüyor. Anadolu ekibi sol bek transferi için daha önce prensip anlaşmasına vardığı 'yı kadrosuna kattı.

ekiplerinden Konyaspor'da harekatı devam ediyor... Yeşil beyazlılar, Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Guilherme ile resmen anlaşmaya vardı!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da transfer harekatı devam ediyor... Yeşil beyazlılar, Polonya 1. Lig ekiplerinden Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen Brezilyalı sol bek Guilherme ile resmen anlaşmaya vardı.

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