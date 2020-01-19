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Son dakika: Şişli'de metrobüs kazası!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
ŞİŞLİ'DE METROBÜS KAZASI!

Son dakika haberi; Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda önündeki bir başka metrobüse çarptı. Avcılar istikametinde meydana gelen kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda önündeki bir başka metrobüse çarptı.

Avcılar istikametinde meydana gelen kazada arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı.

Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.



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