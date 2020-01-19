19 Ocak 2020, Pazar
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Son dakika: İstanbul'da dolu yağışı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2020
İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI!

Son dakika haberine göre; için sabah saatlerinde yağış uyarısında bulunurken, bugün öğlen saatlerinde dolu yağdı.

için sabah saatlerinde yağış uyarısında bulunurken, bugün öğlen saatlerinde dolu yağdı.

Ayrıntılar geliyor...

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