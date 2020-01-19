19 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.01.2020

Son dakika: Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Yaralılar var...

Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında önündeki metrobüse çarptı. Çarpma sırasında yaralanan metrobüs şoförü hastaneye kaldırılırken, yolcular büyük panik yaşadı.

Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında, kayganlaşan yolda duramayarak önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs şoförü hafif şekilde yaralanırken, yolcular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle Zincirlikuyu-Avcılar istikametinde metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Kazaya karışan metrobüsler güzergahtan çekilerek güvenli bölgeye alındı. Aksayan metrobüs seferleri de normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Yaralılar var
Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Yaralılar var
Diyarbakır anneleri HDP'lilere tepki gösterdi!
Diyarbakır anneleri HDP'lilere tepki gösterdi!
İlk trafik cezasını 75 yaşında yedi
İlk trafik cezasını 75 yaşında yedi
Eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdırdı
Eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdırdı
Kars'ta termometreler eksi 25'i gösterdi
Kars'ta termometreler eksi 25'i gösterdi
Suyunu çeşmeden içen kedi fenomen oldu
Suyunu çeşmeden içen kedi fenomen oldu
Çağlayan'da metrobüs yangını! Bir anda dumanlar yükseldi
Çağlayan'da metrobüs yangını! Bir anda dumanlar yükseldi
Metrobüste yangın! İlk görüntüler
Metrobüste yangın! İlk görüntüler
İstanbul'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç...
İstanbul'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç...
Arnavutköy'de dehşet anları! Kuyudan böyle kurtarıldı...
Arnavutköy'de dehşet anları! Kuyudan böyle kurtarıldı...
Zehir tacirlerine 4 ilde büyük darbe!
Zehir tacirlerine 4 ilde büyük darbe!
Bayrampaşa’da hareketli dakikalar
Bayrampaşa’da hareketli dakikalar
Daha Fazla Video Göster