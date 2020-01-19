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Son dakika: Tokat'ta tarihi handa yangın!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
TOKAT'TA TARİHİ HANDA YANGIN!

Son dakika haberine göre; 'ta 75. Yıl 'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yazmacılar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve tüm çarşıyı saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine Belediyesi ile çevre ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

İş yeri sahipleri ise geç geldiklerini iddia ederek itfaiyeye tepki gösterdi.

Polis, yazmacı dükkanlarındaki kimyasal maddelerin patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tokat'ta tarihi handa yangın! TOKAT'TA TARİHİ HANDA YANGIN!

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