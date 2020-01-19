Silahlı saldırıya uğramıştı! Abdulkerim Çevik son yolculuğuna uğurlandı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Çevik'in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin kıldırdığı namazın ardından Şeyh Abdurrahman-i Taği Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'ne giden Y.Ş, görüştüğü Çevik'e (50) silahla ateş açtı. Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırının ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, hastaneye giderek bilgi aldı.
ÇEVİK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hastanedeki işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınan Çevik'in cenazesi, Erentepe Mahallesi'ndeki Şeyh Masum Camisi'ne getirildi.
Çevik'in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin kıldırdığı namazın ardından Şeyh Abdurrahman-i Taği Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde Şeyh Masum Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahip Kiler,Cemal Taşar, Belediye Başkanı NesrullahÿTanğlay, Cumhuriyet Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Abdulkerim Çevik'in cenazesi Erentepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şüpheli Y.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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