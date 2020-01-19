Son depremler! Sivas Zara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Sivas'ın Zara ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Sivas ve bölgede hissedilen 3.6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 12 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Sivas Zara'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin şiddetini 3.6 olarak belirlendi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.