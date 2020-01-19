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Son depremler! Sivas Zara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
SİVAS'TA KORKUTAN DEPREM

'ın Zara ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Sivas ve bölgede hissedilen 3.6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 12 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Zara'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin şiddetini 3.6 olarak belirlendi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 12.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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