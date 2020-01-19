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Fotoğraf çekmek için girdiği inşaatta asansör boşluğuna düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
İNŞAATTA ŞOKU YAŞADI

’da için girdiği inşaatın asansör boşluğuna düşen genç ölümden döndü.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Caddesi Sülüklü Evler 40'ıncı Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. amacıyla inşaatta girdiği öğrenilen Ömer Y. (23) bir anlık dikkatsizlik sonucu 3. kattan asansör boşluğuna düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğunda acı içerisinde kıvranan Ömer Y.'ye itfaiye ekipleri zemin kat duvarını kırarak ulaşabildi. Ekiplerin uzun çabaları sonucu düştüğü yerden çıkartılan genç, 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

"OLAY YERİNDE KEMİK ARANDI"
Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Ömer Y.'nin kırılan ayağının eklem kemiğinin olmadığı fark edildi. Bunun üzerine polis ve itfaiye görevlilerine bilgi verildi. Olay yerine tekrar giden ekipler asansör boşluğunda eklem kemiğini aramaya başladı. Yapılan aramalarda kemik parçası kısa sürede bulunarak hastaneye götürüldü. Ameliyathanede bekleyen ekip, eklem kemiği ellerine ulaşır ulaşmaz Ömer Y.'nin ameliyatını tamamladı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürüyor.

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