13 Ocak 2020, Pazartesi
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Son dakika: İstanbul'da su kesintisi! 18 saat su verilmeyecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
İSTANBULLULAR DİKKAT! 18 SAAT SU VERİLMEYECEK

Su ve Kanalizasyon İdaresi () terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek.

Su ve Kanalizasyon İdaresi () terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek.

14 MAHALLEDE SU YOK

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet mahallelerinde yarın 09.00 ile 15 Ocak Çarşamba günü 03.00 arasında gerçekleştirilecek.

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