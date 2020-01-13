Son dakika: İstanbul'da su kesintisi! 18 saat su verilmeyecek
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kartal terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kartal terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek.
14 MAHALLEDE SU YOK
Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet mahallelerinde yarın 09.00 ile 15 Ocak Çarşamba günü 03.00 arasında su kesintisi gerçekleştirilecek.
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