13 Ocak 2020, Pazartesi
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Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2020
MUĞLA'DA 10 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit ettiği fiber tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ve uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

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