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Pendik'te 4 katlı binada yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2020
PENDİK'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN

'te 4 katlı binanın çatısında çıkan paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

, saat 21.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi Kaşif Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada çıktı. Yangını fark eden bina sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri, tahliye edilirken yangını gören mahalleli sokağa döküldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Alevli bir şekilde yanan çatı katı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

"BİR ÇATIRTI GELDİ YUKARIDAN."

Bina sahibi Ahmet Özacar, "Kızımın yanına geldik, oturuyorduk, soba yanıyordu. Ondan sonra bir çatırtı geldi yukarıdan. 'Hırsız mı girdi, yukarı bakın' dedim. Damat bakmaya gitti. Dedi ki, 'yanıyor'. Baktık, yanıyor ev. Hemen itfaiyeye telefon ettik. Yaralı falan yok. Sobadan kaynaklandı, yangın" dedi.

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