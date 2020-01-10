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Son dakika: İstanbul Ümraniye TEM otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza: 2 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
İSTANBUL'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA! 2 ÖLÜ

Son dakika haberi... Ümraniye Otoyolu'nda otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. nedeniyle trafik aksadı. Öte yandan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

, Ümraniye Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı.
Son dakika: İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'ndaki feci kaza böyle meydana geldi! 2 ölü... SON DAKİKA: İSTANBUL ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDAKİ FECİ KAZA BÖYLE MEYDANA GELDİ! 2 ÖLÜ...



KAZA ANI VİDEOYA YANSIDI...

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.

Öte yandan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika: İstanbul Ümraniye TEM otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza: 2 ölü İSTANBUL ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA

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