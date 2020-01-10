Son dakika: İstanbul Ümraniye TEM otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza: 2 ölü
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
Son dakika haberi... İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı. Öte yandan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi.
Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı.
Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.
KAZA ANI VİDEOYA YANSIDI...
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Öte yandan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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