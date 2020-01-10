Son dakika: İstanbul Ümraniye TEM otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza: 2 ölü

Son dakika haberi... İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı. Öte yandan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza , Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi.Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı.





KAZA ANI VİDEOYA YANSIDI...



Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.Öte yandan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.