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10.01.2020
Son dakika: İstanbul Ümraniye TEM otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza: 2 ölü
Son dakika haberi... İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.
Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi.
Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.
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