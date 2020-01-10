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10.01.2020

Son dakika: İstanbul Ümraniye TEM otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza: 2 ölü

Son dakika haberi... İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.

Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametinde giden otobüs motosiklete çarptı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafik aksadı.

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