Artık yolcu beraberinde taşınabilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, sadece engelli ve diyaliz hastalarını taşımak üzere otobüsle ticari ve tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D2 yetki belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerden, yalnızca 1 taşıtı bulunanlar için yetki belgesi ücretlerinde daha önce yüzde 75 olarak uygulanan indirim oranı yüzde 97'ye yükseltildi.
Kamu kurumu veya kuruluşu haricindekilere hizmet vermek üzere otomobille yurt içi tarifeli veya tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen A1 yetki belgesi almak için başvuran gerçek veya tüzel kişilere, yetki belgesi ücreti bu belge için belirlenmiş güncel tutarın 12 katı uygulanacak.
Otobüsle yurt içi veya uluslararası ticari ve tarifeli olarak yolcu taşımacılığı yapanlara verilen B1 yetki belgesi için daha önce 60 bin lira olan ücret 250 bin lira, otobüsle yurt içi veya uluslararası ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen B2 yetkisi belgesi için daha önce 25 bin lira olan ücret 180 bin lira, otobüsle ticari ve tarifeli yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D1 yetki belgesi için daha önce 30 bin lira olan ücret 200 bin lira ve otobüsle ticari ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapanlara verilen D2 yetki belgesi için daha önce 15 bin lira olan ücreti de 165 bin lira olacak.
EVCİL HAYVANLAR YOLCU BERABERİNDE TAŞINABİLECEK
Öte yandan, söz konusu düzenlemeyle, aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi evcil hayvanlar, özel kafesleri kilitli olmak şartıyla bagaj taşımaya mahsus bölümün dışında hayvan sahibi yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde de taşınabilecek. Gerekli hallerde, yolcu alınmaksızın evcil hayvanların aracın içinde taşınabileceği özel sefer düzenlenebilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Cihan padişahı hakkında ortaya çıkan gerçek!
- 14 günde 3 feci gemi kazası! Kanal İstanbul neden gerekli?
- Aksaray'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Denizli'de Fatih Portakal isyanı!
- Kartal'da gecekondu yangını
- Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...
- İstanbul'da korkutan yangın! Okul tahliye edildi
- PKK'nın para kaynağına darbe!
- Ankara'da kanlı infaz!
- İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?