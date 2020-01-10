Diyarbakır'da 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi. 2 kış sığınağı ve 30 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Ocak'ta başlatılan "Kıran-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Tolga Topçuoğlu-01 Narko-Terör Operasyonu" başarıyla tamamlandı.