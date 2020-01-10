10 Ocak 2020, Cuma
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Diyarbakır'da 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
PKK'NIN PARA KAYNAĞINA DARBE!

Gelen son dakika haberine göre; 'ın ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi. 2 kış sığınağı ve 30 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanan el yapımı düzeneği imha edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Ocak'ta başlatılan "Kıran-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Tolga Topçuoğlu-01 Narko-Terör Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

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