İstanbul Esenyurt'taki döviz bürosunda yumruklu kavga kamerada! Şaşkınlıkla öylece izlediler
Giriş Tarihi: 09.01.2020
İstanbul Esenyurt'ta, Filistin ile Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken "yan bakma" meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi. Kavga anı döviz bürosunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, dün saat 15.30 sıralarından İstanbul Esenyurt'taki Merkez Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu kişilerin işlettiği bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, para bozdururken Filistin ile Fas uyruklu iki kişi arasından "yan bakma" meselesinden tartışma başladı.
Sözlü tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin birbirine yumruk yumruğa girdiği kavgayı döviz bürosu çalışanları ile çevredeki esnaf ayırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden iki kişi, birbirlerinden şikâyetçi olmayıp aralarında uzlaşınca polis haklarında işlem yapmadı.
KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI
İkilinin birbirlerine yumruk yumruğa girdiği kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, para bozduran iki kişinin birbirlerine laf atmaları, yumruklu kavgaya tutuşmaları ve çevredekilerin kavgayı ayırmaları görülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- Kapadokya beyaza büründü
- 78 doktor ayırdı!
- Vahşi yaşamın korkunç avcısı! Komodo ejderinin beslenme yöntemi şoke etti
- Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı!
- Portakal bahçesinde dehşet!
- Koca kütük parçasından şaheser ortaya çıkardı
- Denizli'de korkutan deprem!
- NASA uzay boşluğundan yayınladı!
- Bedensel engelli sıra arkadaşının eli, ayağı oldu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?
- 2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
- Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn kaç yaşında, nereli?
- Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu: Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
- KYK bursu ve kredisi yatmadı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu?
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!