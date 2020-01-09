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İstanbul Esenyurt'taki döviz bürosunda yumruklu kavga kamerada! Şaşkınlıkla öylece izlediler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2020
ŞAŞKINLIKLA ÖYLECE İZLEDİLER! YUMRUKLAR KONUŞTU

'ta, ile Fas uyruklu iki kişi, bürosunda para bozdururken "yan bakma" meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi. Kavga anı döviz bürosunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarından 'taki Merkez Mahallesi'nde bulunan uyruklu kişilerin işlettiği bir bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, para bozdururken ile Fas uyruklu iki kişi arasından "yan bakma" meselesinden tartışma başladı.



Sözlü tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin birbirine yumruk yumruğa girdiği kavgayı döviz bürosu çalışanları ile çevredeki esnaf ayırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden iki kişi, birbirlerinden şikâyetçi olmayıp aralarında uzlaşınca polis haklarında işlem yapmadı.
İstanbul Esenyurt'taki döviz bürosunda yumruklu kavga kamerada! Şaşkınlıkla öylece izlediler İSTANBUL ESENYURT'TAKİ DÖVİZ BÜROSUNDA YUMRUKLU KAVGA KAMERADA! ŞAŞKINLIKLA ÖYLECE İZLEDİLER

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

İkilinin birbirlerine yumruk yumruğa girdiği kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, para bozduran iki kişinin birbirlerine laf atmaları, yumruklu kavgaya tutuşmaları ve çevredekilerin kavgayı ayırmaları görülüyor.

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