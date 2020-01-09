Nijerya'da siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı
Batı Afrika ülkesi Nijerya’da siyam ikizleri, 78 doktorun katıldığı başarılı bir operasyon ile birbirinden ayrıldı. Ameliyat 12 saat sürdü. Ailenin ekonomik durumu iyi olmadığı için aileden ücret alınmadı.
Nijerya'nın Nasarava eyaletinde bedenleri yapışık olarak doğan 1 yaşındaki Goodness ve Mercy adlı ikizler, başkent Abuja'daki devlet hastanesinde ameliyata alındı. Baş Cerrah Emmanuel Ameh, 12 saat süren operasyona 78 doktorun katıldığını belirtti.
ÜCRET ALMADILAR
Ameliyatın maliyetinin 55 bin dolar olduğunu kaydeden Ameh, ailenin ekonomik durumu iyi olmadığı için ücret almadıklarını söyledi.
"TEDAVİ ALTINA ALDIK"
Ameh, ameliyat öncesi ikizlerin 15 ay süreyle hastanede tedavi altına alındığını anlatarak, "Bu ikizler ilk olarak 14 Ağustos 2018'de hastaneye geldiler onları tedavi altına aldık. O esnada ameliyat için çocuk cerrahları, kalp cerrahları, plastik cerrahları ve çeşitli tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturduk" dedi.
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