09 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.01.2020

İstanbul Esenyurt'taki döviz bürosunda yumruklu kavga kamerada! Şaşkınlıkla öylece izlediler

İstanbul Esenyurt'ta, Filistin ile Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken "yan bakma" meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi. Kavga anı döviz bürosunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, dün saat 15.30 sıralarından İstanbul Esenyurt'taki Merkez Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu kişilerin işlettiği bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, para bozdururken Filistin ile Fas uyruklu iki kişi arasından "yan bakma" meselesinden tartışma başladı.

Sözlü tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin birbirine yumruk yumruğa girdiği kavgayı döviz bürosu çalışanları ile çevredeki esnaf ayırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden iki kişi, birbirlerinden şikayetçi olmayıp aralarında uzlaşınca polis haklarında işlem yapmadı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

İkilinin birbirlerine yumruk yumruğa girdiği kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, para bozduran iki kişinin birbirlerine laf atmaları, yumruklu kavgaya tutuşmaları ve çevredekilerin kavgayı ayırmaları görülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Şaşkınlıkla öylece izlediler! Yumruklar konuştu
Şaşkınlıkla öylece izlediler! Yumruklar konuştu
Bedensel engelli sıra arkadaşının eli, ayağı oldu
Bedensel engelli sıra arkadaşının eli, ayağı oldu
Kafede bulunan bazı müşteriler yaralandı
Kafede bulunan bazı müşteriler yaralandı
İstanbul'da AVM'de kafenin çatışı çöktü
İstanbul'da AVM'de kafenin çatışı çöktü
İstanbul’da trafik durma noktasına geldi
İstanbul’da trafik durma noktasına geldi
Mehmetçik donmak üzereyken kurtardı
Mehmetçik donmak üzereyken kurtardı
Trafikte yeni dönem başladı
Trafikte yeni dönem başladı
Saç boyasında kanser riski!
Saç boyasında kanser riski!
Hasmına benzettiği genci öldürdü
Hasmına benzettiği genci öldürdü
İstanbul'da polise silahlı saldırı
İstanbul'da polise silahlı saldırı
Başıboş köpeklerden kaçan küçük kıza otomobil çarptı
Başıboş köpeklerden kaçan küçük kıza otomobil çarptı
İstanbul'da fırtına ve yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul'da fırtına ve yağışın bilançosu ağır oldu
Daha Fazla Video Göster