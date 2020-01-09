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Eskişehir’de öğretmen, 10 yaşındaki öğrencisini yerden yere vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
ÖĞRENCİSİNİ YERDEN YERE VURDU

’de ortaokulda okuyan kaynaştırma öğrencisi sınıfta uyuduğu gerekçesiyle koridora çıkarılan öğretmeni tarafından dövülmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Aile davacı oldu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Dövülen öğrencinin annesi , "Çocuğum durup dururken delirmiyor." dedi.

Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Ortaokulunda 5'inci sınıfta okuyan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf Ş., aldığı ilaçlardan dolayı sınıfta uyuya kaldı. Öğrencinin sınıfta uyuduğunu gören öğretmen sınıfına gitmesi konusunda uyardı. Bunun üzerine özel kaynaştırma öğrencisi olan 10 yaşındaki çocuk, öğretmenine tepki gösterdi. Öğrencisi ile koridora çıkan öğretmenin ilk önce yerde olan çocuğa tekme attığı ardından ise yere vurduğu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir’de öğretmen, 10 yaşındaki öğrencisini yerden yere vurdu ESKİŞEHİR’DE ÖĞRETMEN, 10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİSİNİ YERDEN YERE VURDU

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