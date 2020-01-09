Eskişehir’de öğretmen, 10 yaşındaki öğrencisini yerden yere vurdu

Eskişehir’de ortaokulda okuyan kaynaştırma öğrencisi sınıfta uyuduğu gerekçesiyle koridora çıkarılan öğretmeni tarafından dövülmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Aile davacı oldu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Dövülen öğrencinin annesi Gülşah İzgi, "Çocuğum durup dururken delirmiyor." dedi.