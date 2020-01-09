Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda bina çöktü! Korkutan görüntü...
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinde çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi.
KORKUTAN GÖRÜNTÜ VE PANİK!
Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.
Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de göçük altında kalan olup olmadığını araştırdı.Ekipler bölgede çalışma başlattı.
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