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Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda bina çöktü! Korkutan görüntü...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
İSTANBUL'DAN KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Son dakika haberi... 'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinde çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi.



KORKUTAN GÖRÜNTÜ VE PANİK!

Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti.
Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda bina çöktü! Korkutan görüntü... SON DAKİKA: İSTANBUL BEYOĞLU'NDA BİNA ÇÖKTÜ! KORKUTAN GÖRÜNTÜ...

Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de göçük altında kalan olup olmadığını araştırdı.

Ekipler bölgede çalışma başlattı.

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