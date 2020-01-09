Adana'da çığ altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Gelen son dakika haberine göre; Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı çığda kaybolan işçi Veli Bektaş'ın cesedi bulundu.
Önceki gün, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve Yasin Kılıç'ın hayatını kaybettiği, Bekir Çalım ile Eray Mimik'in yaralandığı çığda kaybolan Veli Bektaş'a ulaşmak için 96 personel ve maden şirketinin 62 çalışanın iz takip ve kadavra köpekleri ile sürdürdüğü arama çalışması sonuçlandı.
CESEDİNE ULAŞTI
Ekipler, krom madeni yakınlarında çığın düştüğü bölgedeki kar altında Bektaş'ın cesedine ulaştı. Bektaş'ın cesedinin yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunduğu öğrenildi.
YAKINLARINA TESLİM EDİLMİŞTİ
Çığ düşmesinin ardından kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirilmiş, Yasin Kılıç'ın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmişti.
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