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Adana'da çığ altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
ADANA'DA ÇIĞ ALTINDA KALMIŞTI! ACI HABER GELDİ

Gelen son dakika haberine göre; 'nın Pozantı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı çığda kaybolan işçi 'ın cesedi bulundu.

Önceki gün, Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve 'ın hayatını kaybettiği, ile 'in yaralandığı çığda kaybolan 'a ulaşmak için 96 personel ve maden şirketinin 62 çalışanın iz takip ve kadavra köpekleri ile sürdürdüğü arama çalışması sonuçlandı.

CESEDİNE ULAŞTI

Ekipler, krom madeni yakınlarında çığın düştüğü bölgedeki kar altında Bektaş'ın cesedine ulaştı. Bektaş'ın cesedinin yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunduğu öğrenildi.

YAKINLARINA TESLİM EDİLMİŞTİ

Çığ düşmesinin ardından kurtarılan Bekir Çalım ile Eray Mimik, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine getirilmiş, Yasin Kılıç'ın cenazesi ise Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmişti.

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