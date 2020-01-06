Sibel Ünli'nin ölümü hakkında şok detay! Ailesinin ifadesinde ortaya çıktı

Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamını yitirmesine ilişkin ailesinin ifadesine başvuruldu. Kızları hakkında 3 Ocak’ta kayıp başvurusu yapan aile, kızlarının çeşitli nedenlerden dolayı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü ve platonik bir aşk sebebiyle yaşamına son vermiş olabileceğini söyledi.

Samatya'da denizde cesedi bulunan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamını yitirmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Samatya'da denizde cesedi bulunan Ünli'nin ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ailesinin ifadesine başvurdu. Ünli'nin annesi Ayşe Ünli'nin, kızının sara hastası olduğunu ve fiziksel engellerinin bulunduğunu söylediği öğrenildi.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Kızının, çeşitli nedenlerle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi gördüğünü anlatan anne Ünli, vefat ettiğini 4 Ocak'ta polislerden öğrendiklerini beyan ettiği aktarıldı.

PLATONİK AŞK SEBEBİYLE İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

Ablası Zeynep Duman'ın da ifadesinde, kardeşinin psikolojik sorunlar ve platonik bir aşk sebebiyle yaşamına son vermiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Öte yandan ailesinin, Sibel Ünli ile ilgili 3 Ocak'ta polise kayıp başvurusu yaptığı bildirildi.

