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Bakırköy'de dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
ANNESİ HAKİMLİĞİ BIRAKMIŞTI! VE KARAR VERİLDİ...

, 'de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren tahliye edildi.

'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı 'in (22) yargılanmasına devam edildi.

HAKİMLİĞİ BIRAKMIŞTI

Bakırköy 9. 'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi. Anne Aynur Göçmen, oğlunu savunabilmek için hâkimliği bırakarak avukatlığa başlamıştı.

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