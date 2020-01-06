Bakırköy'de dehşet saçan Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi

İstanbul, Bakırköy'de kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen'in (22) yargılanmasına devam edildi.

HAKİMLİĞİ BIRAKMIŞTI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi. Anne Aynur Göçmen, oğlunu savunabilmek için hâkimliği bırakarak avukatlığa başlamıştı.