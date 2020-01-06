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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
FECİ KAZA! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

- kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan yolculardan 19'u yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

- kara yolunda seyir halindeki otobüs, Kümbet kavşağı yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi. yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu öğrenilen otobüsün kaza yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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