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Kütahya'da vahşet! Bir evde iki ceset bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
KÜTAHYA'DA VAHŞET!

'da bir evde, karnında bıçak darbeleri olan kadın cesedi ile vücudu kısmen yanmış erkek cesedi bulundu. Yakınlarının tespitine göre cesetlerin, söz konusu evde birlikte yaşayan Süleyman Özdemir ile Emine Arslan'a ait olduğu belirlendi.

merkez Mecidiye Mahallesi Dershane Sokağı 4 numaralı bir evde cesetler olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 50'li yaşlardaki biri kadın iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.



YAKINLARI TESPİT ETTİ

Polisin yaptığı incelemede, kadının karnında bıçak darbelerine rastlandığı, erkeğin de sırt kısmında yanıklar bulunduğu öğrenildi. Yakınlarının tespitine göre cesetlerin, söz konusu evde birlikte yaşayan Süleyman Özdemir ile Emine Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son dakika: Kütahya’da vahşet evi! Böyle bulundular SON DAKİKA: KÜTAHYA’DA VAHŞET EVİ! BÖYLE BULUNDULAR

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