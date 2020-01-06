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Şanlıurfa'da ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
AKILALMAZ KOPYA YÖNTEMİ! POLİSİN DİKKATİ...

’da düzenlenen akıl almaz bir yöntemle çekmeye çalışan şahıs, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'da düzenlenen Elektronik Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda (E-MTSK) çekmeye çalışan bir şahıs salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şahsın üst aramasında 1 adet düğme kamera, kameradaki verileri toplayan hafıza, sistemin çalışması için monte edilmiş batarya, görüntüleri karşı tarafa aktarmak için kullanılan wınn cihazı ile kredi kartı görünümündeki ses aktarım cihazına bağlı kulaklık ele geçirildi.

Şanlıurfa'da ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi ŞANLIURFA'DA EHLİYET SINAVINDA AKIL ALMAZ KOPYA YÖNTEMİ

DETAYLI ŞEKİLDE ANLATTI

Şahsın soruları bu yöntemle karşı tarafa canlı olarak gönderdiği, karşı tarafın ise görüntüleri izleyerek çözdüğü soruların cevabını kulaklık yardımıyla şahsa ilettiği belirtildi. ekipleri, ele geçirdikleri sistemi plastik manken üzerinde detaylı bir şekilde anlattı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinde kendisine gömleği ve düzeneği kimin temin ettiğini itiraf etti. Diğer şahıs da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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