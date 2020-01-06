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İstanbul’da düzenlenen törende korku dolu anlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
İSTANBUL’DA KORKU DOLU ANLAR

Haliç’te Hz. İsa’nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle töreni düzenlendi. Haç çıkarma sırasında suya atlayan vatandaşlardan birinin fenalaşması korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Deniz polisi ve dalgıçlar tarafından kurtarılan vatandaş kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hıristiyan inancına göre, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü töreniyle kutlandı. Balat'taki 'nden atılan hacı çıkarma yarışı sırasında bir vatandaş denizde fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı dolayısıyla Patrikanesi'nde ayin düzenlendi. Ayinde ilahi ve duaların okunmasının ardından mum yakarak dilekte bulunan ziyaretçiler ayinin ardından kortej halinde Fener İskelesi'ne gelerek haç ç��karma törenine katıldı.

İstanbul’da düzenlenen törende korku dolu anlar İSTANBUL’DA DÜZENLENEN TÖRENDE KORKU DOLU ANLAR

KIYIDA KALP MASAJI YAPILDI

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un haçı denize atmasının ardından yarışmacılar, soğuk suya atlayarak haçı denizden çıkarmak için kıyasıya yarıştı. O esnada yarışmacılardan bir kişi denizin içerisinde fenalaştı. Deniz Polisi ve dalgıcalar tarafından müdahale edilen kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı ve kalp masajı yapıldı. Ambulansa alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çok sayıda turistin katıldığı haç çıkarma töreninde denizden haçı çıkaran Nicolaos Solis oldu.

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