İstanbul’da düzenlenen törende korku dolu anlar
İstanbul Haliç’te Hz. İsa’nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle haç çıkarma töreni düzenlendi. Haç çıkarma sırasında suya atlayan vatandaşlardan birinin fenalaşması korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Deniz polisi ve dalgıçlar tarafından kurtarılan vatandaş kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hıristiyan inancına göre, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü haç çıkarma töreniyle kutlandı. Balat'taki Fener İskelesi'nden atılan hacı çıkarma yarışı sırasında bir vatandaş denizde fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yılı dolayısıyla Fener Rum Patrikanesi'nde ayin düzenlendi. Ayinde ilahi ve duaların okunmasının ardından mum yakarak dilekte bulunan ziyaretçiler ayinin ardından kortej halinde Fener İskelesi'ne gelerek haç ç��karma törenine katıldı.
KIYIDA KALP MASAJI YAPILDI
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un haçı denize atmasının ardından yarışmacılar, soğuk suya atlayarak haçı denizden çıkarmak için kıyasıya yarıştı. O esnada yarışmacılardan bir kişi denizin içerisinde fenalaştı. Deniz Polisi ve dalgıcalar tarafından müdahale edilen kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı ve kalp masajı yapıldı. Ambulansa alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çok sayıda turistin katıldığı haç çıkarma töreninde denizden haçı çıkaran Nicolaos Solis oldu.
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