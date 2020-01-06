93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler
Şişli'de Mevlüt Günbe, evine giren kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi. Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şişli'de Mevlüt Günbe, evine giren kişi ya da kişiler tarafından öldüresiye dövülerek 4 bin lirası gasp edildi. Bakıcısı tarafından evde kanlar içinde bulunarak Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın başına çok sayıda dikiş atıldı.
Babasının dövülerek gasp edildiğini belirten Rabia Kargın, "Sabah kahvaltı yapıyorduk. Bir telefon geldi. Bakıcı, 'Rabia abla abine ve kız kardeşine ulaşamadım. Hacı baba kanlar içerisinde evin ortasında yatıyor, acele gelmen lazım' dedi. Ne olmuş diye söyledim ben, 'Düşmüş dediler, bilmiyorum' dedi. Ambulansla hastaneye götürmüşler. Bende taksi çağırdım bindim hastaneye gittim. Yolda aradım, eve mi gelelim hastaneye mi dedim. Hangi hastanedesiniz diye sordum. Okmeydanı Hastanesi diye sordular. Bende direkt oraya gittim. Gittiğimde başını dikmişler, derisi sallanıyor dediler. Darp edilmiş, gözü şişmiş, gözü mosmordu, her tarafı mosmordu. Sol eli kırıktı. Omuzlarında tırnak izleri vardı. Oradan eve döndük. 4,5 milyar parası alınmış. 900 lira cebinde kanlar içerisinde duruyordu. Yetkililere sesleniyorum. 95 yaşında babamı bu hale getirenler kimse bulunsun. Bizim aklımızda şüphe kalmasın, sizden rica ediyorum" diye konuştu.
Polis, yaşlı adamı dövüp gasp eden zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Akılalmaz kopya yöntemi! Polisin dikkati...
- Görkem Sertaç'ın tahliyesine savcılıktan itiraz
- Kütahya'da vahşet!
- İstanbul’da korku dolu anlar
- Ankara'da okullar tatil edildi mi? İşte yanıtı
- Dünyanın izlediği törene damga vurdu: Allahu Ekber
- Çift katlı otobüslere fırtına engeli
- 70 yaşındaki kadını, inadından kimse vazgeçiremedi!
- İstanbul'da trafik çilesi!
- Miras kavgası kanlı bitti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 Ocak Afyon yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Valilik açıklaması yayınlandı mı?
- Isparta’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta kar tatili var mı? Isparta Valiliği açıklaması geldi mi?
- Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Eskişehir kar tatili var mı? Valilik MEB açıklaması…
- Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…
- 7 Ocak Edirne Kırklareli yarın okullar tatil mi? Edirne Kırklareli kar tatili oldu mu? Trakya’da kar yağışı…
- 7 Ocak Çanakkale Balıkesir yarın okullar tatil mi? Çanakkale Balıkesir kar tatili var mı? Valilik açıklaması var mı?
- Vali Vasip Şahin'den son dakika "tatil" açıklaması! Ankara’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Ankara kar tatili var mı?
- Yılın en iyileri belli oluyor! Altın Küre 2020 ödülleri hangi kanalda?
- Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!
- Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?
- Kar tatili olan iller: 6 Ocak hangi illerde kar tatili oldu? Kar tatili son dakika açıklamaları!
- Ankara kar tatili var mı? 7 Ocak kar tatili Ankara'da yarın okullar tatil mi? Vasip Şahin'den...