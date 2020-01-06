06 Ocak 2020, Pazartesi
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İstanbul'da trafik! Yüzde 80'i buldu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2020
İSTANBUL'DA TRAFİK ÇİLESİ!

'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinde de devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle mesai bitimi trafik yoğunluğu saat 18.30 sularında yüzde 80'e ulaştı. Öte yandan Büyükçekmece mevkinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol istikametine kapandı.

genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, mesai bitiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

İBB haritasında trafik yoğunluğu 18.30 sularında yüzde 80'e ulaştı.

Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor.

Büyükçekmece'de trafik kazası TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapandı BÜYÜKÇEKMECE'DE TRAFİK KAZASI TEM OTOYOLU EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

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