İstanbul'da trafik! Yüzde 80'i buldu...
Giriş Tarihi: 06.01.2020
İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinde de devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle mesai bitimi trafik yoğunluğu saat 18.30 sularında yüzde 80'e ulaştı. Öte yandan TEM Büyükçekmece mevkinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.
İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinden bu yana devam eden yağış, mesai bitiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.
İBB haritasında trafik yoğunluğu 18.30 sularında yüzde 80'e ulaştı.
Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor.
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