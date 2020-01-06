Çift katlı otobüslere fırtına engeli
Giriş Tarihi: 06.01.2020
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 251 kod numaralı Pendik-Mecidiyeköy ile 252 kod numaralı Kartal-Mecidiyeköy hatlarının seferleri durduruldu.
İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu.
Seferlerin hava şartlarının düzelmesinden sonra yeniden başlayacağı öğrenildi.
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