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Ankara'da apartmanda yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
ANKARA'DA FELAKET! ALEVLER 3 CAN ALDI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi can verirken yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi.

Ankara'da apartmanda yangın: 3 kişi hayatını kaybetti ANKARA'DA APARTMANDA YANGIN: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

EKİPLER BÖLGEDE

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alınırken yaralananlar ve dumandan etkilenenlerin hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Çıkan yangın ile soruşturma başlatıldı.

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