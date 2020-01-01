Ankara'da apartmanda yangın: 3 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi can verirken yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi.
EKİPLER BÖLGEDE
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alınırken yaralananlar ve dumandan etkilenenlerin hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Çıkan yangın ile soruşturma başlatıldı.
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