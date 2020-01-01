İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
Giriş Tarihi: 01.01.2020
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi 6653 sokakta bulunan bir evde yeni yılı kutlamak için toplanan grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev bıçaklandı.
17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Reyimbayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayla ilgili 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı. Reyimbayev'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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