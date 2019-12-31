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Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
SAKARYA'DA KORKUNÇ OLAY!

’nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı. Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Son dakika: Sakarya'da korkunç olay! Ekipler harekete geçti SON DAKİKA: SAKARYA'DA KORKUNÇ OLAY! EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

CESET TANINMAYACAK HALE GELDİ

Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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