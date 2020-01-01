Ankara'da apartmanda yangın: 4 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ve dumandan etkilenenler olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.