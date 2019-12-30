Okula dönen Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede yaşam normale dönmeye başladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, güvenli bir şekilde okula gitmenin mutluluğunu yaşayan çocukların videosunu paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'yla sadece bölgedeki teröristleri değil aynı zaman da yerel halkın da özgürce yaşayabilmesi için var gücüyle çalıştı.
Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra bölgedeki vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilk olarak okul ve hastaneler tadilattan geçirildi.
Güven ve huzur ortamı oluşturulan bölgede çocuklar da gönül rahatlığıyla eğitimlerine devam edebiliyor.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, okula dönmenin sevincini yaşayan Suriyeli çocukların mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaştı.
Bakanlık tarafından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Dehşete düşüren anlar kamerada!
- 2020 Evde yılbaşı menüsü: En güzel yılbaşı menüsü tarifleri! Yılbaşı sofrası için yaratıcı menüler!
- İki arkadaş arasındaki alacak verecek kavgasında kan aktı
- Ölümden döndüler! İstanbul'da fırtına etkili oluyor
- 3 ilde eş zamanlı baskın!
- Kız kaçırma kavgası! Kan aktı
- Eksi 35 derecede vatan nöbeti!
- Antalya'da kar kalınlığı yer yer 40 santime ulaştı
- Dolu yağışı etkili oldu
- İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlı evlere gasp amacıyla girmiş
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Montenegro haritadaki yeri nedir? Montenegro ülke mi, nerede?
- 31 Aralık Bilecik Afyon yarın okullar tatil mi? Bilecik Afyon kar tatili var mı? İşte yanıtı…
- Mersin Adana yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Mersin Adana kar tatili var mı? Valilik açıklaması geldi mi?
- 2020 Evde yılbaşı menüsü: En güzel yılbaşı menüsü tarifleri! Yılbaşı sofrası için yaratıcı menüler!
- Ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? 31 Aralık son gün mü? Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih…
- 31 Aralık Salı Konya Kütahya’da okullar tatil mi? Konya Kütahya’da kar tatili var mı? İşte yanıtı…
- Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Eskişehir kar tatili var mı? Eskişehir Valiliği…
- 31 Aralık kar tatili olan iller hangisi? Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?
- Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman?
- Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon yayın tarihi!
- Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu canlı yayında açıkladı…
- Fiat 500 Dolcevita fiyatı ne kadar? Masterchef birincilik ödülü Fiat 500 Dolcevita özellikleri nelerdir?