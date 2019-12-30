30 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Okula dönen Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
OKULA DÖNEN SURİYELİ ÇOCUKLARDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

kapsamında 'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgede yaşam normale dönmeye başladı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, güvenli bir şekilde okula gitmenin mutluluğunu yaşayan çocukların videosunu paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'yla sadece bölgedeki teröristleri değil aynı zaman da yerel halkın da özgürce yaşayabilmesi için var gücüyle çalıştı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra bölgedeki vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilk olarak okul ve hastaneler tadilattan geçirildi.

Güven ve huzur ortamı oluşturulan bölgede çocuklar da gönül rahatlığıyla eğitimlerine devam edebiliyor.

Okula dönen Suriyeli çocuklardan Türkiye'ye teşekkür OKULA DÖNEN SURİYELİ ÇOCUKLARDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, okula dönmenin sevincini yaşayan Suriyeli çocukların mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bakanlık tarafından paylaşılan videoda şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN