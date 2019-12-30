Dehşete düşüren anlar kamerada! Cezaevinden izinli çıktı, hasmı tarafından başından vuruldu
Diyarbakır’da cezaevinden izinli çıkan Şeyhmus Kızıl'ın 10 yıl önce öldürdüğü kişinin kardeşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başından vurulan Şeyhmus Kızıl, 10 yıl önce öldürdüğü şahsın kardeşi Bayram Y. tarafından kan davasından dolayı vurulduğu ortaya çıktı. Cezaevinden izinli olarak çıkan Şeyhmus Kızıl, ablasının evinde geceyi geçirdi.
Sabah saatlerinde ablasıyla beraber evden çıkan Şeyhmus Kızıl, kapı önünde kan davalısı olan Bayram Y. tarafından başından silahla vuruldu. Şehmus Kızıl'ın sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kaçan Bayram Y.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Vurulma anı saniye saniye kameralara yansıyan olayda Şehmus Kızıl'ın ablası sinir krizi geçirdi.
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