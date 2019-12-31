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Bursa'da silahlı banka soygunu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2019
SİLAHLI SOYGUN

'da banka şubesine giden soyguncu, tabancayı gösterip bir miktar para aldı. Çıkarken bomba olduğunu iddia ettiği çantayı bıraktı. Çanta temiz çıktı.

Bursa'da banka şubesine giden soyguncu, tabancayı gösterip bir miktar para aldı. Çıkarken bomba olduğunu iddia ettiği çantayı bıraktı. Çanta temiz çıktı.

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