Son dakika: Meteorolojiden İstanbul için flaş kar ve yağmur uyarısı
Son dakika haberine göre Meteoroloji'den yapılan açıklama göre İstanbul, çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘turuncu’ uyarı vererek kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR VE YAĞMUR UYARISI
Öte yadnan yine Meteoroloji'den yapılan açıklama göre İstanbul, çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 5
İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12
Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14
Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 11
Trabzon: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 13
Erzurum: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 1
Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7
İSTANBUL İÇİN 'TURUNCU' UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'turuncu' uyarı vererek kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek olan rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için 'turuncu' uyarı verildi. Yapılan uyarıda; "Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.
Öte yandan şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00'da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı.
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