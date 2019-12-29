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Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde dehşet! Kocasını silahla vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
KOCASINI SİLAHLA VURDU

İstanbul Beylikdüzü'nde dehşet! Bir sitenin 6. katındaki dairede kadın, eşini silahla vurarak öldürdü.

Olay Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 08.45'te meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Ferhat Kırış'la karşılaştı. Sağlık ekipleri Kırış'ın öldüğünü belirledi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis Ferhat Kırış'ın eşi Binnaz Kırış'ı gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. DHA

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